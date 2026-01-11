СМИ: Трамп не рассматривает вариант размещения военных в Иране

CNN: Трамп не рассматривает размещение военных в Иране при возможной интервенции

Президент США Дональд Трамп не рассматривает вариант размещения военного контингента в Иране в рамках возможной интервенции Вашингтона. Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновника из Белого дома.

По словам источников, ряд вариантов вмешательства, представленных президенту, были направлены на то, чтобы нанести удар по службам безопасности Тегерана, которые используются для подавления протестов.

В Белом доме выражают опасения, что нанесение ударов могут иметь неприятные последствия и подорвать протесты. Чиновники утверждают, что опасения заключаются в том, что забастовки могут привести к непреднамеренному сплочению иранского народа в поддержку правительства или вынудить Иран принять ответные меры с применением собственной военной силы.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан обвинил США и Израиль в организации массовых беспорядков в стране.

28 декабря в Иране начались протесты в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия. Наиболее масштабные демонстрации прошли в Тегеране, а наиболее тяжелые столкновения зафиксированы на западе и юго-западе страны, в городах Малекшаха, Керманшах и Лордегане.

Ранее в Иране предупредили Трампа о последствиях в случае «любой атаки».