Куба призвала мировое сообщество потребовать освобождения Мадуро

Глава Министерства иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья выступил с настоятельным требованием к Соединенным Штатам Америки немедленно освободить законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Он также обратился в соцсети Х к мировому сообществу с призывом поддержать данное требование.

«Прошло восемь дней с момента жестокого похищения законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро Мороса и его супруги Силии Флорес. Мы требуем, чтобы правительство США прекратило это незаконное задержание, уважало его иммунитет, прекратило судебный и медийный фарс и обеспечило их жизнь и благополучие», — говорится в посте дипломата.

Родригес Паррилья подчеркнул, что Гавана обращается к государствам по всему миру с просьбой поддержать это требование «во имя защиты международного права, а также ради жизни, справедливости и прав президента Мадуро и его супруги».

Венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены в ходе операции, проведенной Соединенными Штатами в Венесуэле 3 января.

После их захвата президент США Дональд Трамп заявил о намерении предать их суду, основываясь на обвинениях в предполагаемом участии в «наркотерроризме» и создании потенциальной опасности для Соединенных Штатов.

Ранее ряд африканских стран осудил действия США по задержанию Мадуро.