Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

«Удивление есть»: известный тренер о сделке ЦСКА и «Зенита»

Тренер Непомнящий о сделке ЦСКА и «Зенита»: удивление есть, потрясения нет
Григорий Сысоев/РИА Новости

Известный российский тренер Валерий Непомнящий признался, что был удивлен обмену защитника ЦСКА Игоря Дивеева на нападающего «Зенита» Лусиано Гонду. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Удивление у меня есть, потрясения нет. Очевидно, что этот обмен был хорошо продуман, а главным действующим лицом был все-таки Дивеев. Все зависело от него, он принимал решение. А насколько это целесообразно для ЦСКА или «Зенита» не оценишь», — отметил он.

Официально о том, что Дивеев отправился в «Зенит», а Гонду — в ЦСКА, было объявлено 11 января.

Дивеев провел за ЦСКА в текущем чемпионате 16 матчей и забил два мяча. Гонду в 14-ти играх за «Зенит» в Российской премьер-лиге (РПЛ) не совершил результативных действий.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее появилась информация, что за молодым лидером «Локомотива» Алексеем Батраковым следят пять иностранных топ-клубов.
 
Теперь вы знаете
Не все потеряно. Как заново влюбиться в работу, если она надоела
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+