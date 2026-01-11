«Удивление есть»: известный тренер о сделке ЦСКА и «Зенита»

Тренер Непомнящий о сделке ЦСКА и «Зенита»: удивление есть, потрясения нет

Известный российский тренер Валерий Непомнящий признался, что был удивлен обмену защитника ЦСКА Игоря Дивеева на нападающего «Зенита» Лусиано Гонду. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Удивление у меня есть, потрясения нет. Очевидно, что этот обмен был хорошо продуман, а главным действующим лицом был все-таки Дивеев. Все зависело от него, он принимал решение. А насколько это целесообразно для ЦСКА или «Зенита» не оценишь», — отметил он.

Официально о том, что Дивеев отправился в «Зенит», а Гонду — в ЦСКА, было объявлено 11 января.

Дивеев провел за ЦСКА в текущем чемпионате 16 матчей и забил два мяча. Гонду в 14-ти играх за «Зенит» в Российской премьер-лиге (РПЛ) не совершил результативных действий.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее появилась информация, что за молодым лидером «Локомотива» Алексеем Батраковым следят пять иностранных топ-клубов.