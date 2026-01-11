В МВД Сирии рассказали о выводе из Алеппо курдских бойцов

Члены курдских отрядов самообороны покинули в воскресенье на автобусах город Алеппо, выехав на восток в зону, контролируемую коалицией «Силы демократической Сирии» (СДС). Об этом сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на представителя МВД арабской республики.

В публикации отмечается, что ополченцы оборонялись в кварталах Ашрафия и Шейх-Максуд. Накануне их заняли правительственные войска и силы внутренней безопасности.

По данным МВД, из города было выведено 419 бойцов, в том числе 59 раненых, еще 300 курдов, включая сотрудников полицейской службы «Асаиш», подчиняющейся СДС, арестованы на выезде из города.

До этого сообщалось, что силы обороны Сирии взяли контроль над населенным пунктом Шейх Максуд, который является последним курдским поселением в Алеппо. Кроме того, бойцы освободили заключенных из местной тюрьмы, значительную часть которых составляют сирийские пленные.

Ранее Сирия завершила операции в курдском квартале Алеппо.