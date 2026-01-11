Размер шрифта
Скончалась одна из старейших жительниц России

Одна из старейших жительниц России Нафиза Жарылгапова умерла в возрасте 112 лет
SAMARA QAZAQTARY/VK

Одна из старейших жительниц Российской Федерации Нафиза Жарылгапова ушла из жизни в Казахстане в возрасте 112 лет. Об этом ТАСС сообщили представители Самарской региональной общественной организации «АК ЖОЛ» (Светлый путь), занимающейся сохранением национально-культурной идентичности казахов.

»[Последние дни жизни] она была в гостях у детей в Казахстане в городе Уральске, там ее и похоронили», — сказал руководитель духовно-культурного просветительского направления организации Ербулат Сагандыков.

Нафиза Исламбековна Жарылгапова родилась 1 июля 1914 года в казахской семье. Значительная часть ее жизни прошла в Оренбургской области, а несколько лет назад она переехала в Самарскую область вместе с семьей внучки. Как сообщала пресс-служба правительства Самарской области, Нафиза Жарылгапова вырастила пятерых детей, став бабушкой для 24 внуков, прабабушкой для 52 правнуков и прапрабабушкой для 32 праправнуков.

Следует отметить, что в декабре 2025 года в Ярославской области скончалась еще одна долгожительница России, Клавдия Гадючкина, в возрасте 114 лет. Согласно данным Социального фонда России, на данный момент самой пожилой жительницей страны является 120-летняя уроженка Грозного, родившаяся в 1905 году.

Ранее ученые впервые раскрыли секрет долгожительства.

