В аэропорту Краснодара сняли ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты в аэропорту Краснодара (Пашковский). Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Он добавил, что аэропорт готов к обслуживанию рейсов с 09:00 мск – согласно действующему NOTAM.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — отметил Кореняко.

О введении ограничений представитель Росавиации написал в 18:26 мск.

До этого сообщалось, что в аэропорту Сочи задерживаются восемь рейсов на вылет и шесть на прилет.

Отмечается, что на вылет задерживаются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Батуми и Анталью, на прилет — из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Стамбула, Батуми и Антальи.

Также Росавиация сообщала о введении ограничений для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Сочи. Они действовали с 03:24 (мск) до 07:14 (мск) 8 января. Представитель «Росавиации» Артем Кореняко отметил, что такая мера была необходима для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Кореняко добавил, что период действия ограничений на запасной аэродром улетел один самолет.

Ранее ограничения ввели в двух аэропортах Краснодарского края.