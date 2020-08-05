Названа предварительная причина взрыва в Бейруте

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Силовые структуры Ливана раскрыли предварительную причину взрыва взрыва 2700 тонн селитры в порту Бейрута. Об этом сообщает ливанский телеканал LBC international.

По предварительным данным силовиков, при выполнении сварочных работ по заделыванию отверстий, через которые злоумышленники могли осуществить кражу, на складе в порту сдетонировал груз с 2700 тоннами нитрата аммония — аммиачной селитры.

Вечером во вторник в ливанском порту в городе Бейрут произошел мощный взрыв. В МВД страны заявили, он произошел на складе с аммиачной селитрой. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушены части построек. Городские больницы не справляются с наплывом пострадавших.

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