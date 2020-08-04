Коронавирусом в Испании заразились более 300 тысяч человек

Число заражений коронавирусом в Испании за сутки превысило 300 тыс, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные минздрава королевства.

Сутками ранее власти сообщали о 297 054 заразившихся, на сегодняшний день их число возросло до 302 814. Жертвами коронавируса на территории страны стали 28 498 пациентов, в том числе 34 за последнюю неделю.

Испания занимает девятое место в мире по числу заболевших COVID-19.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 18 млн, умерли почти 700 тыс. человек.

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