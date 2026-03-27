Пропавших в Ульяновске подростков ищут с помощью подводных дронов

РИА Новости: подростков, пропавших на Волге, ищут с помощью дронов
Telegram-канал «Город Ульяновск»

В Ульяновске для поисков двух подростков, пропавших при переходе через Волгу, привлекли подводный квадрокоптер. Об этом сообщает РИА Новости.

Поиски мальчиков 2011 года рождения, которые 23 марта собрались перейти Волгу и не вернулись, продолжаются. С 26 марта к работе подключились добровольцы «Лиза Алерт» с квадрокоптерами для осмотра новых участков реки и береговой линии.

Также для помощи водолазам будет использован подводный квадрокоптер. Ранее спасатели обследовали акваторию на судах на воздушной подушке и с помощью беспилотников.

Двое подростков устроили ночной переход по льду Волги 23 марта и пропали. В экстренные службы обратилась мать одного из мальчиков. Женщина рассказала, что подростки отправились пешком со стороны Нижней террасы в сторону Ленинского района. Дети планировали перейти реку по льду ночью, домой они не вернулись.

Ранее следы пропавших в Ульяновске подростков оборвались в 300 метрах от берега.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!