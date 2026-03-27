Горящий в Персидском заливе американский танкер попал на видео

В сети появилось видео с последствиями удара ВМС Ирана по американскому танкеру Safesea Vishnu в Персидском заливе. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное образование».

В публикации отмечается, что судно шло под флагом Маршалловых островов и подверглось удару еще в ночь на 12 марта. В результате удара со стороны Исламской Республики не выжил один член экипажа танкера.

«По сообщениям, моряки проигнорировали неоднократные предупреждения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о запрете прохода через Ормузский пролив», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что три судна, направлявшихся к Ормузскому проливу были вынуждены изменить курс после предупреждения Военно-морских сил (ВМС) Ирана.

Иран на фоне атак со стороны США и Израиля объявил о фактическом блокировании Ормузского пролива, который является одним из ключевых нефтяных маршрутов в мире. 22 марта президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан сообщил, что стратегический коридор открыт для судов всех стран, за исключением тех, которые нарушают границы Ирана.

Ранее в Иране заявили о планах сформировать новый правовой режим в Ормузском проливе.

 
