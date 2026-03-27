Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

«Лабораторная крыса»: Медведев напомнил Каллас, что Эстония и Донбасс принадлежали России

Медведев: исторически Донбасс принадлежал России, как и Эстония
Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил главе евродипломатии Кае Каллас, что исторически Донбасс входил в состав России, а также Эстония. Об этом политик сообщил в социальной сети Х.

«Лабораторная крыса Каллас, чье лицо лишено интеллекта, снова попала в точку, заявив, что Россия «требует того, что никогда не принадлежало ей». Донбасс! Который принадлежал России и никому другому. Жаль быть такой глупой в 50 лет. На самом деле, Эстония (ужас!) тоже была частью России», — написал Медведев.

До этого зампредседателя Совбеза допустил более масштабную войну на Ближнем Востоке. Политик подчеркнул, что ближневосточный регион может превратиться «в долгосрочный источник, очаг нестабильности, который может продолжаться столетиями». Медведев также отметил, что «никакого мирного урегулирования нет и в помине» в этом регионе и предупредил, что ситуация со временем будет становиться хуже.

Ранее Медведев высказался о новой волне мобилизации в России.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
