Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил главе евродипломатии Кае Каллас, что исторически Донбасс входил в состав России, а также Эстония. Об этом политик сообщил в социальной сети Х.

«Лабораторная крыса Каллас, чье лицо лишено интеллекта, снова попала в точку, заявив, что Россия «требует того, что никогда не принадлежало ей». Донбасс! Который принадлежал России и никому другому. Жаль быть такой глупой в 50 лет. На самом деле, Эстония (ужас!) тоже была частью России», — написал Медведев.

До этого зампредседателя Совбеза допустил более масштабную войну на Ближнем Востоке. Политик подчеркнул, что ближневосточный регион может превратиться «в долгосрочный источник, очаг нестабильности, который может продолжаться столетиями». Медведев также отметил, что «никакого мирного урегулирования нет и в помине» в этом регионе и предупредил, что ситуация со временем будет становиться хуже.

Ранее Медведев высказался о новой волне мобилизации в России.