Послу Чехии в Москве заявили решительный протест

Министерство иностранных дел (МИД) России заявило послу Чехии в Москве Даниэлу Коштовалу решительный протест в связи с нападением на Русский дом в Праге. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

«Двадцать седьмого марта в МИД России был вызван посол Чешской Республики в Российской Федерации Д. Коштовал. Чешскому дипломату заявлен решительный протест в связи с совершенным вечером 26 марта нападением на Российский центр науки и культуры в Праге с применением бутылок с зажигательной смесью», — говорится в комментарии дипломата.

Новость дополняется.