Россияне массово селятся в контейнерах из-за подорожания каркасных домов

Baza: в России на 60% вырос спрос на морские контейнеры вместо дачных домов
Спрос на покупку морских контейнеров для использования в качестве жилья вырос в России на 60% за последние два года, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на профильных специалистов.

По их словам, покупатели выбирают этот вариант на фоне резкого подорожания стройматериалов и готовых дачных домов, которые за последние полгода подорожали на 300-500 тысяч рублей.

По данным «Базы», стоимость жилых контейнеров начинается со 140 тыс. рублей, модели попросторнее обходятся примерно в полмиллиона — и это примерно в 10 раз дешевле обычного каркасного дома с монтажом. Отделка и установка коммуникаций для контейнера стоят от 0,9 до 1,5 млн рублей.

Помимо низкой стоимости контейнеры также привлекают россиян оперативностью установки: чтобы разместить эту конструкцию на участке, достаточно пары часов.

Главным преимуществом домов-контейнеров для россиян канал называет упрощенную регистрацию: из-за отсутствия фундамента и постоянного подключения к коммунальным сетям их можно оформить как «некапитальное временное сооружение (хозблок)».

Этот статус не требует получения разрешения на строительство и предполагает быстрое согласование установки. Однако, как отмечает «База», вариант с заменой дома контейнером актуален только для территорий, где нет жестких требований к критериям капитальности построек.

