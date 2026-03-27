Тренера школы олимпийского резерва обвинили в пьяном дебоше в поезде

Sport Baza: тренер школы олимпийского резерва «Зоркого» обвинили в пьяном дебоше
Тренера школы олимпийского резерва подмосковного «Зоркого» обвинили в пьяном дебоше в поезде МоскваКазань. Об этом пишет Telegram-канал «Sport Baza».

Согласно опубликованной информации, футболисты красногорского «Зоркого» 2017 года рождения на поезде выдвинулись в Казань, где проводились соревнования, на которые они были заявлены. В поезде юных спортсменов сопровождали тренеры и родители. Одна из пассажирок вагона, в котором ехали игроки, заявила, что сопровождающие уложили детей спать, а после начали употреблять алкогольные напитки, кричали и громко разговаривали, курили в тамбуре. Также, по ее словам, едва не состоялась драка.

Обвиненный пассажиркой тренер заявил, что находился в вагоне, однако никакого пьяного дебоша не устраивал. Он рассказал, что уложил детей спать, после чего отправился спать сам. Согласно его словам, жещина могла написать жалобу из-за того, что ей не понравилось присутствие юных спортсменов и родителей в вагоне.

Он также рассказал, что из Москвы поезд отправился в 0:20, а детей он уложил через час после отправления. Специалист отметил, что никаких конфликтов не слышал и не принимал в них участие.

