В России перенесли обязательное оснащение ввозимых авто кнопками SOS

В России перенесли введение обязательного оснащения ввозимых физлицами транспортных средств кнопками SOS с подключением «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг России.

В министерстве указали, что введение обязательного оснащения транспортных средств, ввозимых физическими лицами, устройствами вызова экстренных оперативных служб с подключением к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» с 1 апреля 2026 года не планируется и переносится на более поздний срок. Там добавили, что в настоящее время проект постановления проходит процедуру межведомдомственного согласования.

Предложение Минпромторга вернуть обязательную установку устройств вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) поступило в декабре прошлого года. Согласно пояснительной записке, в автомобилях, у которых нет УВЭОС, пострадавшие люди не могут воспользоваться вызовом экстренных оперативных служб через систему «ЭРА-ГЛОНАСС», поэтому их жизнь и здоровье подвергаются дополнительной опасности.

Ранее одиноких пенсионеров призвали снабдить устройствами с кнопками SOS.