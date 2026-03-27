Режиссер фильма «Господин Никто против Путина» попал в реестр иноагентов

Режиссер Павел Таланкин внесен в реестр иноагентов
Минюст РФ обновил реестр иностранных агентов, в который попал режиссер оскароносного документального фильма «Господин Никто против Путина» Павел Таланкин. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РФ.

По версии министерства, Таланкин принимал участие в качестве респондента на информационных площадках иноагентов и иностранных СМИ, а также был уличен в распространении фейков о решениях властей РФ и выступал против СВО на Украине.

В реестр иноагентов внесены также журналистка Марина Скорикова и обвинявшийся в хищениях на космодроме Восточный Виталий Гинзбург.

До этого стало известно, что постоянная комиссия СПЧ РФ по международному сотрудничеству в области прав человека направила в оргкомитет американской кинопремии «Оскар» и генеральному секретарю ЮНЕСКО Халеду аль-Анани обращения из-за использования в документальном фильме «Господин Никто против Путина» кадров с российскими школьниками без их согласия.

Ранее Верховный суд принял к рассмотрению признание «Мемориала» (организация включена Минюстом в список иноагентов) экстремистской организацией.

 
