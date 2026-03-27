Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Правительство Ленобласти начало круглосуточную работу из-за ежедневных атак на регион

Комитет по печати Ленинградской области

Правительство Ленинградской области и профильные комитеты перешли на круглосуточный режим работы для быстрой ликвидации последствий атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в результате атак на область не обошлось без частичных повреждений предприятий и объектов транспорта.

По словам Дрозденко, из резервного фонда правительства области оказывается помощь военным. Им передают средства технической связи, транспорт, спецоборудование и инвентарь.

«Ситуация остается сложной, пока нет прогнозов на снижение интенсивности атак», — добавил губернатор.

Украинские беспилотники третью ночь подряд атакуют территорию Ленинградской области — над регионом сбили 36 БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По информации украинского издания «Страна.ua», под удар якобы попали порты в Приморске и Усть-Луге. На этом фоне в аэропорту Пулково задержали более 40 рейсов. Как утверждает Mash, власти прибалтийских стран открыли свое воздушное пространство дронам ВСУ для атак по Петербургу и Ленобласти. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме предложили сбивать над Прибалтикой летящие в Россию дроны ВСУ.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
