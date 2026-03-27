Правительство Ленобласти начало круглосуточную работу из-за ежедневных атак на регион

Правительство Ленинградской области и профильные комитеты перешли на круглосуточный режим работы для быстрой ликвидации последствий атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в результате атак на область не обошлось без частичных повреждений предприятий и объектов транспорта.

По словам Дрозденко, из резервного фонда правительства области оказывается помощь военным. Им передают средства технической связи, транспорт, спецоборудование и инвентарь.

«Ситуация остается сложной, пока нет прогнозов на снижение интенсивности атак», — добавил губернатор.

Украинские беспилотники третью ночь подряд атакуют территорию Ленинградской области — над регионом сбили 36 БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По информации украинского издания «Страна.ua», под удар якобы попали порты в Приморске и Усть-Луге. На этом фоне в аэропорту Пулково задержали более 40 рейсов. Как утверждает Mash, власти прибалтийских стран открыли свое воздушное пространство дронам ВСУ для атак по Петербургу и Ленобласти. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

