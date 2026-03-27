Заменить «безголовыми людьми»: в США хотят избавить от мучений лабораторных животных

Исследователи из Соединенных Штатов при поддержке инвесторов-предпринимателей хотят заменить лабораторных животных «безголовыми людьми». Об этом сообщает Daily Mail.

В рамках стартап-проекта ученые намерены создавать, по сути, «мешки с органами», выращенными из анонимных человеческих клеток. В дальнейшем они планируют их использовать в лабораторных исследованиях, пишут журналисты.

Отмечается также, что основная цель компании — гуманизация, которая направлена на то, чтобы избавить животных от мучений. В то же время предприниматели видят у этой разработки потенциал в прибыльной сфере медицины долголетия.

«Если мы сможем создать бесчувственное, безголовое тело, похожее на человеческое, это станет отличным источником органов», — заявил изданию один из инвесторов.

По задумке, в «мешках с органами» будет отсутствовать самый важный человеческий орган — мозг. У R3 Bio (это название проекта) уже есть технологии для создания «безголовых людей». Опыты успешно показали результаты в области выращивания безголовых мышей. Следующим шагом должны стать обезьяны, после чего — «телоиды» из человеческих клеток.

Ранее в России научились прогнозировать траекторию старения иммунной системы.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!