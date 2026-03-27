В РАН заявили, что оспа обезьян набирает обороты

Онищенко заявил, что ситуация с оспой обезьян в мире накаляется

Ситуация по оспе обезьян в мире набирает обороты, число заболевших в последние годы сильно увеличилось. Об этом ТАСС заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Обстановка в мире сейчас по вирусу накаляется. Если мы регистрировали десяток, максимум тысячу, то в 2022, 2023 годах имели за 90 тыс. ВОЗ отчиталась, 40 тыс. в последние годы заболевших», — сказал он.

Онищенко отметил, что механизмом передачи заболевания остается воздушно-капельный путь, однако при длительном тесном контакте.

До этого Онищенко заявил, что последний заболевший оспой обезьян в России, вероятно, заразился внутри страны. Он обратил внимание, что в РФ уже регистрировали случаи передачи этого вируса.

24 марта в Санкт-Петербурге был выявлен новый случай заболевания оспой обезьян. Заболевшего положили в стационар, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Диагноз уже подтвержден лабораторными анализами.

Ранее россиянам рассказали, ждать ли пандемии оспы обезьян.