Суд заочно вынес приговор журналисту-иноагенту Сергею Медведеву

Политологу и журналисту Сергею Медведеву (признан в РФ иностранным агентом) назначили 11 лет шесть месяцев лишения свободы за уклонение от обязанностей иноагента и другие преступления. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы в мессенджере MAX.

«Уголовное дело рассмотрено судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие Медведева, находящегося в розыске», — отмечается в сообщении.

Как отмечается в материалах следствия, Медведев ранее несколько раз привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Тем не менее, это его не остановило от распространения материалов, подлежащих обязательной маркировки иноагента.

27 марта Минюст обновил реестр иностранных агентов, в который попал режиссер оскароносного документального фильма «Господин Никто против Путина» Павел Таланкин (признан в РФ иностранным агентом).

По версии министерства, Таланкин принимал участие в качестве респондента на информационных площадках иноагентов и иностранных СМИ, а также был уличен в распространении фейков о решениях властей РФ и выступал против СВО на Украине.

В реестр иноагентов внесены также журналистка Марина Скорикова (признана в РФ иностранным агентом) и обвинявшийся в хищениях на космодроме Восточный Виталий Гинзбург (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее Верховный суд принял к рассмотрению признание «Мемориала» (организация включена Минюстом в список иноагентов) экстремистской организацией.