В Швеции увольнение Вяльбе назвали шагом к возвращению российских лыжников

Шведский журналист Viaplay Людвиг Сван считает, что создание объединенной Федерации лыжных видов спорта России и уход Елены Вяльбе с поста главы Федерации лыжных гонок России повлияет на возвращение спортсменов на международные старты. Его слова приводит РИА Новости.

«Для нас именно она лицо российского лыжного спорта, и ее высказывания всегда становятся заголовками в Швеции и Норвегии. Но, думаю, это шаг России в сторону возвращения и принятия со стороны FIS, и он выглядит как разумное решение», — сказал Сван.

18 марта президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе заявила о предстоящем уходе с занимаемой должности — федерацию упразднят, а на ее базе создадут объединенную структуру лыжных видов спорта.

23 марта министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил о выдвижении кандидатуры Дмитрия Свищева на пост президента Объединенной лыжной федерации России. Также Свищев был избран на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России, который ранее занимала Вяльбе.

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.

Ранее норвежский журналист удивился, что лыжную ассоциацию возглавил не Дмитрий Губерниев.