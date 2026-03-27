Власти Севастополя рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в доме

В медицинских учреждениях Севастополя после взрыва в жилом доме остаются четыре человека. Об этом сообщили ТАСС в правительстве города.

«В стационарах остаются четыре человека, из них одна пострадавшая девочка», — отметил собеседник агентства.

Изначально после происшествия в больницы были доставлены 12 человек, в числе которых трое детей, позднее их число сократилось до 10.

По данным МЧС, в доме №14 выгорели 10 квартир, разрушены внутренние перекрытия и конструкции между первым и третьим этажами. Причина взрыва устанавливается, возбуждено уголовное дело.

Взрыв произошел около 23:50 23 марта 2026 года в квартире на первом этаже дома на улице Павла Корчагина. После детонации огонь охватил здание многоэтажки. В огне оказались четыре квартиры. В соседних домах взрывной волной выбило стекла. Также в результате происшествия были повреждены автомобили, стоявшие во дворе дома.

