В России водители стали отказываться от автомобилей JAC

Автоэксперт Целиков: продажи автомобилей JAC в России рухнули вниз на 52%

Продажи JAC в России в январе–феврале 2026 года упали на 52%: реализовано 721 автомобиль против 1498 годом ранее. Об том сообщает глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Самым популярным автомобилем JAC в России стал пикап T9: на его долю пришлось более половины всех продаж — 392 экземпляра. Вторую строчку занял кроссовер JS6 с результатом 213 машин (около 30% реализации). Также небольшим спросом пользовались компактный GS3 (51 шт.) и минивэн Refine Rf8 (41 шт.). Остальные модели продавались в единичных экземплярах.

JAC является технологическим партнером для «Москвича» и «Соллерса», а в сегменте коммерческого транспорта взаимодействует с КАМАЗом по проекту «Компас».

