В Нягани беременным женщинам начнут выдавать крестильные наборы

Югорская Епархия Ханты-Мансийской митрополии Русской Православной Церкви (РПЦ) и Няганская окружная больница запустили проект духовной и просветительской поддержки беременных женщин. Об этом сообщает медицинское учреждение на своем официальном сайте.

«Каждая женщина, вставшая на путь материнства в Нягани, сможет получить особое персональное послание от Владыки с теплыми словами поддержки и информацией о мерах помощи, которую может оказать Церковь. В дополнение к письму будущим мамам будут передаваться крестильные наборы, как символ того, что решение подарить жизнь ценно для всего города», — говорится в сообщении.

В свою очередь епископ Югорский и Няганский Михаил отмети, что подобная инициатива направлена на то, чтобы женщины не чувствовали себя одинокими.

«Самое главное, чтобы женщина понимала: она не одна. Рядом с ней компетентный врач, церковь и общество, готовые помочь вырастить и воспитать достойного человека», — отметил епископ.

26 февраля президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть продление ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. При этом пособие в размере 40% от заработной платы планируется выплачиваеть родителю лишь в первые полтора года.

