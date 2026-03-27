Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Нягани беременным женщинам начнут выдавать крестильные наборы

В Югре беременных хотят поддержать письмом от епископа и крестильными набором
Olga Max/Shutterstock/FOTODOM

Югорская Епархия Ханты-Мансийской митрополии Русской Православной Церкви (РПЦ) и Няганская окружная больница запустили проект духовной и просветительской поддержки беременных женщин. Об этом сообщает медицинское учреждение на своем официальном сайте.

«Каждая женщина, вставшая на путь материнства в Нягани, сможет получить особое персональное послание от Владыки с теплыми словами поддержки и информацией о мерах помощи, которую может оказать Церковь. В дополнение к письму будущим мамам будут передаваться крестильные наборы, как символ того, что решение подарить жизнь ценно для всего города», — говорится в сообщении.

В свою очередь епископ Югорский и Няганский Михаил отмети, что подобная инициатива направлена на то, чтобы женщины не чувствовали себя одинокими.

«Самое главное, чтобы женщина понимала: она не одна. Рядом с ней компетентный врач, церковь и общество, готовые помочь вырастить и воспитать достойного человека», — отметил епископ.

26 февраля президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть продление ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. При этом пособие в размере 40% от заработной платы планируется выплачиваеть родителю лишь в первые полтора года.

Ранее обновления в правилах репродуктивной диспансеризации вызвали волну возмущения.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!