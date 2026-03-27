Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Слухи о романе Бондарчука с Исаковой назвали бредом: «Есть возлюбленная, тоже актриса, но не Виктория»

Komsomolskaya Pravda/Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Актриса Анна Калашникова опровергла слухи о романе Федора Бондарчука с Викторией Исаковой. Она заявила «Газете.Ru», что режиссер действительно не одинок, но встречается не с вдовой Юрия Мороза.

Калашникова назвала новости, распространившиеся в СМИ, бредом. По ее словам, не может идти речи о романтических отношениях между Бондарчуком и Исаковой.

«Это все бред, неправда. В звездных кругах об этом вообще не говорят. Просто журналисты в погоне за сенсацией выдумали этот бред. Насколько я знаю, Федор действительно не одинок и у него есть новая возлюбленная. Она тоже актриса, но это не Виктория», — поделилась Калашникова.

По данным инсайдеров, роман Бондарчука и Исаковой мог начаться на съемках фильма «Буратино». Сообщалось, что они после этого начали посещать одни и те же светские мероприятия. Однако никаких подтверждений романа не было.

Федор Бондарчук в прошлом году развелся с Паулиной Андреевой. О расставании стало известно весной, но друзья актеров делились, что они перестали вместе жить задолго до этого. У пары есть общий сын Иван.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!