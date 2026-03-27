Слухи о романе Бондарчука с Исаковой назвали бредом: «Есть возлюбленная, тоже актриса, но не Виктория»

Анна Калашникова заявила, что Бондарчук встречается с актрисой, но не с Исаковой

Актриса Анна Калашникова опровергла слухи о романе Федора Бондарчука с Викторией Исаковой. Она заявила «Газете.Ru», что режиссер действительно не одинок, но встречается не с вдовой Юрия Мороза.

Калашникова назвала новости, распространившиеся в СМИ, бредом. По ее словам, не может идти речи о романтических отношениях между Бондарчуком и Исаковой.

«Это все бред, неправда. В звездных кругах об этом вообще не говорят. Просто журналисты в погоне за сенсацией выдумали этот бред. Насколько я знаю, Федор действительно не одинок и у него есть новая возлюбленная. Она тоже актриса, но это не Виктория», — поделилась Калашникова.

По данным инсайдеров, роман Бондарчука и Исаковой мог начаться на съемках фильма «Буратино». Сообщалось, что они после этого начали посещать одни и те же светские мероприятия. Однако никаких подтверждений романа не было.

Федор Бондарчук в прошлом году развелся с Паулиной Андреевой. О расставании стало известно весной, но друзья актеров делились, что они перестали вместе жить задолго до этого. У пары есть общий сын Иван.

