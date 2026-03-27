Российская делегация ожидает откровенности во второй день переговоров в Вашингтоне

Парламентская делегация из России ожидает откровенности во второй день переговоров в США. Об этом рассказала РИА Новости первый заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы Светлана Журова.

«Откровенности», — ответила она на вопрос об ожиданиях от второго дня переговоров.

В свою очередь глава парламентской делегации РФ, зампред комитета нижней палаты по международным делам Вячеслав Никонов, рассказал агентству «о рабочем настрое перед вторым днем переговоров в Вашингтоне».

26 марта сообщалось, что автомобильный кортеж с парламентской делегацией России прибыл в посольство РФ в Вашингтоне.

До этого стало известно, что на переговоры в США направится делегация Госдумы. Ее возглавит депутат Государственной думы Вячеслав Никонов. Отмечалось также, что никто из руководства партии «Единая Россия» в Вашингтон не полетит. Никонов же был выбран в качестве представителя РФ, поскольку отлично владеет английским языком и сможет «говорить американским конгрессменам о победе России».

