Украинского военного приговорили к пожизненному сроку за подрыв журналистки

Командующего силами БПЛА ВСУ Бровди приговорили к пожизненному сроку
Роберт Бровди/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Командира беспилотных сил украинских войск Роберта Бровди заочно приговорили к пожизненному сроку за подрыв журналистки Первого канала в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации журналистов, Бровди признали виновным в теракте. Первые 10 лет срока он будет отбывать в тюрьме, а остальное наказание — в колонии особого режима.

Незадолго до этого военный суд в Ростове заочно приговорил украинского командира к 18 годам колонии по делу об атаках беспилотников на топливные объекты.

26 марта 2025 года съемочная группа Первого канала, передвигаясь на автомобиле, подорвалась на мине на одном из участков дороги недалеко от села села Забужевка Курской области. Взрывное устройство было заложено бойцами ВСУ по приказу Бровди, отметили в СК.

В результате взрыва от полученных травм скончалась журналист Анна Прокофьева, а оператор и сопровождавшие их лица получили ранения различной степени тяжести.

Тогда Бровди было заочно предъявлено обвинение в совершении террористического акта, уголовное дело направлено в суд, также устанавливаются другие лица, причастные к этому преступлению, заключила Петренко.

Ранее командующему силами БПЛА ВСУ предъявили обвинения по 46 эпизодам.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!