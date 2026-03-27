Россиянам рассказали, какие цветы нужно успеть посеять до апреля

Конец марта — подходящий период для высадки петунии — всходы у этого цветка появляются не быстро, поэтому важно не опоздать с посевом. Такие рекомендации в беседе с «Газетой.Ru» дала преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Марина Татаренко.

«До начала апреля нужно посадить петунию. Этот цветок — один из самых популярных у дачников и садоводов, и не случайно. Он неприхотливый, выносливый, радует обильным цветением с начала лета и до самых заморозков. Выбор сортов петунии огромен: можно найти махровые и бахромчатые, кустовые и ампельные разновидности любых расцветок на любой вкус. Но семена у петунии мелкие, и всходы появляются не быстро, поэтому важно не опоздать с посевом. Когда сеянцы подрастут (через 2–3 недели), их стоит обязательно пикировать — рассадить по отдельным стаканчикам в хорошо увлажненную землю. А чтобы стимулировать рост боковых побегов и увеличение числа бутонов, еще через одну-две недели прищипнуть верхушки», — обратила внимание Татаренко.

По словам эксперта, в открытый грунт растение стоит пересаживать лишь в конце весны или начале лета — все зависит от погоды в конкретном регионе. Важно также не забывать про подкормки: петуния очень отзывчива к удобрениям для цветущих культур.

«Важный нюанс: семена цветов в наших магазинах в основном импортные (Польша, Голландия), российских вариантов почти нет. Из-за этого бывает сложно найти в точности тот же сорт, который вам понравился. Поэтому я советую сохранять понравившиеся однолетники типа петунии путем черенкования. Осенью нарезать черенки, укоренить их в горшках и убрать в прохладное место. Весной такие цветы зацветут намного раньше, чем выращенные из семян», — рекомендовала Татаренко.

Не стоит откладывать посев на апрель и таких популярных однолетников как астра, львиный зев, флокс друммонда, добавила специалист.

«Однако если не успеете посеять астры — не беда. Они очень морозостойкие, и их можно высевать не только в домашних условиях, но и сразу в теплицах. До момента высадки в грунт пикировка астрам не требуется, достаточно лишь прищипнуть верхушки, чтобы рассада не вытягивалась», — констатировала Татаренко.

Ранее биолог рассказал, какие растения в саду нужно обрезать до активного роста.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!