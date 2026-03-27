Рабочего засыпало землей на стройке на юге Москвы

Несчастный случай произошел на стройке в районе Москворечье-Сабурово на юге столицы, рабочего завалило землей во время работы. Об этом сообщает kp.ru.

По предварительной информации, на мужчину обрушилась земля во время работ в котловане. Коллеги сумели достать его из-под завалов и вызвали экстренные службы.

Прибывшие на место медики скорой помощи спасти пострадавшего не смогли. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Татарстане экскаваторщика придавило ковшом во время работ в поле. 34-летний работник строительной организации занимался демонтажем металлических конструкций и попросил оператора экскаватора поднять один из поддонов. Ковш машины неожиданно опустился и придавил рабочего. Мужчину доставили в больницу, спасти его не удалось. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны труда

Ранее два человека пострадали из-за взрыва газа на московской стройке.