Завершилось расследование дела блогера Сюткина о распространении фейков о ВС РФ

Блогера Сюткина будут судить за распространение фейков о ВС России

Блогера Павла Сюткина будут судить за распространение фейков о российской армии. Об этом сообщили в московском главке СК России, передает РИА Новости.

Расследование уголовного дела завершилось, отметили в ведомстве.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса Российской Федерации... Дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в СК РФ.

Как выяснилось, Сюткин опубликовал в своих социальных сетях посты, которые, согласно психолого-лингвистическим исследованиям, содержат заведомо ложные данные о действиях российский военнослужащих.

До этого жителя Подмосковья приговорили к шести годам лишения свободы за распространение заведомо ложной информации о российских войсках. По данным следствия, фигурант опубликовал в социальных сетях несколько постов, содержащих в себе заведомо ложные сведения о действиях Вооруженных сил РФ на территории другого государства.

Ранее в Москве повторно осудили бывшего полицейского по делу о фейках о ВС РФ.