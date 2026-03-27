Призер ОИ-2026 Филиппов впервые в сезоне не попал в финал спринта на Кубка мира

Ски-альпинист Филиппов не прошел в финал спринта на этапе Кубка мира

Российский ски-альпинист Никита Филиппов впервые в сезоне не смог пройти в финал спринта на этапе Кубка мира сезона-2025/2026.

23-летний спортсмен выступал во втором забеге, где занял шестое место. Он показал время 3 минуты 40,3 секунды и отстал от победителя, представителя Швейцарии Томаса Буссарда, на 24,2 секунды.

До этого Филиппов неизменно попадал в финалы на всех этапах сезона. 22 марта россиянин завоевал бронзовую медаль в спринте на этапе Кубка мира в Валь-Мартелло (Италия). Атлет преодолел дистанцию с результатом 3 минуты 2,2 секунды.

На Олимпийских играх 2026 года в Италии Филиппов был единственным представителем России в ски-альпинизме. Спортсмен выиграл серебро в спринте и стал единственным российским медалистом. На Олимпиаду допустили 13 спортсменов из России, они были обязаны выступать в нейтральном статусе — без национальных флага и гимна.

В активе Филиппова 25 побед на чемпионатах России, а в январе 2026 года он дважды завоевал бронзу в спринте на этапах Кубка мира.

