Россиянам не дали купить недвижимость в Финляндии, назвав их угрозой для страны

Финское Минобороны отклонило запросы россиян и китайцев на покупку недвижимости
Финские власти отказались согласовать сделки по продаже недвижимости шестерым иностранным покупателям, среди которых были российские граждане. О решении министра обороны страны Антти Хяккянена сообщается в пресс-релизе на сайте правительства.

Помимо россиян, в список «отказников» попали граждане Китая, Канады и Узбекистана. Все они, по мнению финского министерства обороны, будут представлять угрозу национальной безопасности, если станут владельцами недвижимости в стране при нынешней геополитической обстановке.

«Финские власти должны принять достаточные меры для предотвращения различных видов угроз широкого спектра. Покупка недвижимости в Финляндии может использоваться для закрепления позиций в стране или для подрыва способности государственных органов действовать», — говорится в документе.

В пресс-релизе уточняется, что получившие отказ иностранцы хотели приобрести объекты недвижимости в населенных пунктах Иматра, Савонлинна, Киттиля, Расеборг, Париккала и Сисмя для коммерческого использования, проживания и в качестве «рекреационных объектов».

Контроль за продажей недвижимости иностранцев был ужесточен в Финляндии с июля 2025 года, эта мера коснулась покупателей не из стран Евросоюза. Тогда же финские власти наложили запрет на сделки с недвижимостью для россиян и белорусов. Эта мера касается земельных участков и не распространяется на квартиры в многоквартирных домах. В Хельсинки также заявляли, что могут задним числом пересмотреть уже заключенные сделки.

Ранее Верховный суд РФ разрешил россиянину судиться с Финляндией из-за дома.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

