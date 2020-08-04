Следствие не нашло заказчика преступления против Голунова

Следствие не установило заказчика преступления против журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным собеседника агентства, в окончательном обвинении в отношении пятерых полицейских не фигурирует заказчик или неустановленное лицо в качестве заказчика.

При этом версия о его участии в ходе расследования проверялась.

Следствие, как рассказал источник, по-прежнему считает мотивом правоохранителей продвижение по службе и корыстные побуждения.

Голунов пока отказывается от комментариев, так как не успел ознакомиться с окончательной редакцией обвинения.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года по обвинению в сбыте наркотиков, однако 11 июня его дело после общественной реакции было официально закрыто. 19 декабря 2019 года по факту задержания Голунова возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Позднее журналиста признали потерпевшим.

В январе 2020 года суд арестовал пятерых экс-полицейских по делу журналиста по трем статьям УК России. В СИЗО были отправлены бывшие оперуполномоченные УВД по ЗАО Роман Феофанов, Акбар Сергалиев, Максим Уметбаев, а также их экс-начальник Игорь Ляховец.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Завершено расследование по делу Голунова в отношении экс-полицейских

— Адвокат опроверг данные о завершении дела против задержавших Голунова полицейских

— Арест бывшим полицейским по делу Голунова продлили до 7 сентября