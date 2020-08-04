Стало известно о состоянии тестирующих вакцину «Вектора» от COVID-19 добровольцев

Добровольцы, получившие разработанную Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» вакцину от COVID-19, чувствуют себя хорошо. Об этом сообщает оперативный штаб.

Осложнений после введения вакцины не наблюдается, указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» планирует запустить производство вакцины от коронавируса в ноябре.

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