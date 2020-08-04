В Берлине неизвестные обстреляли инкассаторов
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В Берлине неизвестные напали на инкассаторов и обстреляли их машину, пишет издание Bild.
Отмечается, что автомобиль загорелся — его тушат около 20 пожарных.
При нападении пострадал минимум один человек.Стрелявшие скрылись с места. Сейчас их разыскивает полиция.
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