В Берлине неизвестные обстреляли инкассаторов

В Берлине неизвестные напали на инкассаторов и обстреляли их машину, пишет издание Bild.

Отмечается, что автомобиль загорелся — его тушат около 20 пожарных.

При нападении пострадал минимум один человек.Стрелявшие скрылись с места. Сейчас их разыскивает полиция.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Три человека погибли при стрельбе в американском Сент-Луисе

— В Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе из автомата на набережной

— Неизвестный устроил стрельбу из газового пистолета в Москве