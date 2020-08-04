Ураган «Исаиас» обрушился на побережье Северной Каролины
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Ураган «Исаиас» обрушился на побережье американского штата Северная Каролина. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным центром по наблюдению за ураганами Соединенных Штатов.
В центре сообщают, что скорость ветра в пределах атмосферного явления достигает 38 м/с. Ураган перемещается в северо-восточном направлении со скоростью 9,7 м/с.
Ранее из-за приближения урагана были объявлены штормовые предупреждения в штатах Южная и Северная Каролина и в Нью-Йорке.
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