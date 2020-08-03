Свыше 80 жильцов эвакуировали из дома на юге Москвы из-за возгорания газопровода

В 12-этажном жилом доме на юге Москвы произошло возгорание газопровода, после чего были эвакуированы более 80 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

По словам собеседника агентства, в жилом доме на улице Автозаводская случилась утечка газа с последующим возгоранием.

Он рассказал, что в целях безопасности людей из-за пожара из здания были выведены свыше 80 человек.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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