Китайский беспилотный транспортный самолет совершил первый полет

Китайский транспортный самолет на автономном управлении Tianma-1000 успешно завершил первый испытательный полет. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на государственную корпорацию Norinco Group.

Воздушное судно, разработанное компанией Xi'an Aisheng Technology Group, показало оптимальные полетные данные при испытаниях. Отмечается, что самолет планируется применять для оперативной реализации грузоперевозок, а также в рамках миссий по проведению аварийно-спасательных работ.

В госкорпорации отметили, что грузоподъемность Tianma-1000 составляет до 1 тонны, а высота полета может достигать 8 км. Для взлета и посадки такого судна требуется менее 200 метров. При этом максимальная дальность полета воздушного судна — до 1,8 тыс. км.

В октябре беспилотный вертолет Boying T1400 Tandem Rotor компании United Aircraft успешно совершил свой первый полет в Харбине (провинция Хэйлунцзян на северо-востоке Китая). Его максимальная взлетная масса составляет 1400 кг, продолжительность полета — до восьми часов, высота — 6500 метров, а максимальная скорость — 180 км в час.

Ранее китайские ученые установили рекорд по разгону вакуумного поезда.