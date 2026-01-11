Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости политики

В Иране предупредили Трампа о последствиях в случае «любой атаки»

Спикер парламента Ирана предупредил Трампа о об ответном ударе в случае атаки
Shutterstock

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф предупредил президента США Дональда Трампа, что «любая атака» приведет к ответному удару Тегерана по Израилю и американским базам в регионе. Его слова передает Reuters.

Израиль находится в состоянии повышенной боевой готовности на фоне возможности вмешательства США в дела Ирана, в котором с конца декабря проходят протесты из-за экономической ситуации. Накануне этот вопрос обсуждался между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и госсекретарем США Марко Рубио.

По данным Reuters, Израиль не выразил желания вмешаться в происходящее в Иране. Нетаньяху заявлял, что страна будет наблюдать за тем, что происходит внутри Ирана.

До этого NYT со ссылкой на источники сообщила, что американский президент рассматривает возможность одобрения военных ударов по Ирану.

Ранее Трамп заявил о готовности США помочь Ирану.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27592891_rnd_9",
    "video_id": "record::df1f7225-adb5-45e2-8626-9c5ca1114b87"
}
 
Теперь вы знаете
11 секретов долголетия. Что советуют ученые, врачи и сами долгожители
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+