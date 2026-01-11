В Иране предупредили Трампа о последствиях в случае «любой атаки»

Спикер парламента Ирана предупредил Трампа о об ответном ударе в случае атаки

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф предупредил президента США Дональда Трампа, что «любая атака» приведет к ответному удару Тегерана по Израилю и американским базам в регионе. Его слова передает Reuters.

Израиль находится в состоянии повышенной боевой готовности на фоне возможности вмешательства США в дела Ирана, в котором с конца декабря проходят протесты из-за экономической ситуации. Накануне этот вопрос обсуждался между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и госсекретарем США Марко Рубио.

По данным Reuters, Израиль не выразил желания вмешаться в происходящее в Иране. Нетаньяху заявлял, что страна будет наблюдать за тем, что происходит внутри Ирана.

До этого NYT со ссылкой на источники сообщила, что американский президент рассматривает возможность одобрения военных ударов по Ирану.

Ранее Трамп заявил о готовности США помочь Ирану.