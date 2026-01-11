Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Для пожилых россиян заработают линии экстренной помощи

ТАСС: в России создадут телефоны доверия для пожилых людей
Shutterstock

Российские власти планируют открыть в регионах горячие линии, на которые можно будет обратиться за помощью в случае жестокого обращения с пожилыми людьми. Соответствующий раздел содержится в утвержденном правительством плане, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно документу, в стране намерены расширить практику создания и развития общедоступных телефонов помощи для граждан старшего поколения. Программа рассчитана на период с 2026 по 2030 год.

Ответственными за запуск горячих линий назначены региональные органы власти и благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость». Предусмотрено, что информация о работе линий будет ежегодно направляться в Минтруд РФ в виде отчетов.

Кроме того, с 2027 по 2030 год в России планируется внедрение модели кризисных центров для женщин и пожилых граждан, пострадавших от жестокого обращения. Расширением их функционала также займутся региональные власти совместно с благотворительным фондом.

В числе дополнительных мер предусмотрено выявление случаев насилия в отношении людей старшего возраста. Для этого планируется проводить обучение родственников, ухаживающих за пожилыми, а также сотрудников медицинских и социальных учреждений. Цель инициативы — создать условия для предотвращения подобных ситуаций.

Ранее в России утвердили перечень бесплатной медпомощи на 2026 год.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27592909_rnd_9",
    "video_id": "record::5220e353-e8b2-44ca-af99-80f9f8752b8f"
}
 
Теперь вы знаете
11 секретов долголетия. Что советуют ученые, врачи и сами долгожители
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+