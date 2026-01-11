Для пожилых россиян заработают линии экстренной помощи

Российские власти планируют открыть в регионах горячие линии, на которые можно будет обратиться за помощью в случае жестокого обращения с пожилыми людьми. Соответствующий раздел содержится в утвержденном правительством плане, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно документу, в стране намерены расширить практику создания и развития общедоступных телефонов помощи для граждан старшего поколения. Программа рассчитана на период с 2026 по 2030 год.

Ответственными за запуск горячих линий назначены региональные органы власти и благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость». Предусмотрено, что информация о работе линий будет ежегодно направляться в Минтруд РФ в виде отчетов.

Кроме того, с 2027 по 2030 год в России планируется внедрение модели кризисных центров для женщин и пожилых граждан, пострадавших от жестокого обращения. Расширением их функционала также займутся региональные власти совместно с благотворительным фондом.

В числе дополнительных мер предусмотрено выявление случаев насилия в отношении людей старшего возраста. Для этого планируется проводить обучение родственников, ухаживающих за пожилыми, а также сотрудников медицинских и социальных учреждений. Цель инициативы — создать условия для предотвращения подобных ситуаций.

