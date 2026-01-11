Размер шрифта
Россиянам рассказали о новой стоимости пенсионного балла в 2026 году

ТАСС: в 2026 году пенсионный балл подорожает до 65,6 тыс. рублей
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

В 2026 году стоимость одного пенсионного балла составит 65,6 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

По его словам, с 1 января 2026 года цена покупки пенсионного балла увеличится и достигнет указанной суммы. Машаров напомнил, что для назначения страховой пенсии по старости россиянам необходимо иметь не менее 30 баллов, а также страховой стаж не менее 15 лет.

Эксперт уточнил, что для большинства граждан действует ограничение: путем покупки можно восполнить не более половины требуемого стажа, то есть максимум 7,5 года. При этом в 2026 году россияне смогут приобрести не более 8,7 пенсионного балла.

Машаров также пояснил, что страховая пенсия является самой распространенной и назначается по старости, инвалидности и в случае потери кормильца. Ее размер складывается из фиксированной выплаты и индивидуального пенсионного коэффициента, который зависит от стажа и заработной платы, а его стоимость устанавливается государством.

До выхода на пенсию гражданину могут начислять до 10 баллов в год. Работающим пенсионерам также продолжают начислять ИПК, но в меньшем объеме — не более трех баллов в год.

В текущем году стоимость одного балла при расчете пенсии составляет 156,76 рубля, а фиксированная выплата — около 9,6 тыс. рублей. Таким образом, минимальный размер страховой пенсии достигает 14 287 рублей, а средний показатель вырос примерно до 27 тыс. рублей.

Для россиян, у которых нет необходимого трудового стажа или баллов, предусмотрена социальная пенсия по старости. Она ниже страховой и назначается на пять лет позже установленного пенсионного возраста.

Ранее россиянам рассказали, кто может рассчитывать на пенсию в 100 тысяч рублей.

