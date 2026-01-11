Словакия отказала Киеву в военной помощи

Президент Словакии Петер Пеллегрини, премьер-министр Роберт Фицо и спикер парламента страны Рихард Раши подтвердили отказ от военной помощи Украине. Об этом сообщил портал Pravda.

В совместном заявлении политиков после встречи по случаю 33-й годовщины республики говорится, что Словакия не будет отправлять войска на Украину и не даст гарантии под кредит, который планирует предоставить Европейский союз.

«Республика не будет оказывать военную поддержку Украине, не направит туда солдат и не будет предоставлять гарантии на крупный кредит для нее от Евросоюза», — сказал Пеллегрини.

Фицо заявил об утрате уважения к международному праву и выразил обеспокоенность тем, что «Евросоюз никогда не находился в таком глубоком кризисе, как сейчас».

8 января Фицо на совместной пресс-конференции с главой правительства Чехии заявил, что Словакия прекращает поставки вооружения на Украину и будет оказывать ей помощь исключительно гуманитарного характера.

Ранее Украине предрекли повторение судьбы Сирии, если ЕС оставит ее без помощи.