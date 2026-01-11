Россиянам рассказали, как подготовить машину к перепадам температур

Зимняя погода с резкими переходами от оттепели к морозам становится серьезным испытанием для автомобилей. В такие периоды нагрузка на ключевые детали машины возрастает, поэтому увеличивается риск внезапных поломок, рассказал «Газете.Ru» эксперт онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса ВсеИнструменты.ру Максим Соколов. При прогнозируемой нестабильной зиме 2026 года общее число внеплановых визитов в сервисы может вырасти на 10–15%, особенно в регионах с высокой влажностью и частыми переходами температуры через ноль, допустил Соколов.

«В периоды резких перепадов температуры — например, при смене оттепели морозом до −15 °C — количество обращений в автосервисы увеличивается на 20–35% по сравнению со стабильной холодной зимой. Особенно рост заметен в первые 3–5 дней после падения температуры, тогда число визитов возрастает примерно на 30%. После оттепелей с последующим морозом водители чаще всего обращаются с проблемами с аккумулятором (30%), тормозной системой (20%), подвеской (15%) и электроникой (10%)», — отметил Соколов.

По его словам, разрывы шлангов и патрубков встречаются реже, но также входят в число типичных зимних поломок.

Соколов сказал, что одна из главных ошибок при подготовке автомобиля к такой зиме — недооценивание погодных условий: водители нередко оставляют в системе охлаждения и бачке стеклоомывателя летние жидкости — воду или слабый антифриз. При первых же заморозках они замерзают, что приводит к разрыву шлангов и повреждению бачков, предупредил Соколов. Не менее распространенная проблема — отсутствие проверки аккумулятора. АКБ (аккумуляторная батарея), которая осенью работает без нареканий, при температуре около −10 °C может резко потерять емкость, что не позволит завести двигатель, уточнил Соколов.

Эксперт призвал россиян определить, что аккумулятор не выдержит морозов, по нескольким признакам: двигатель заводится дольше обычного, напряжение под нагрузкой опускается ниже 9,6 В, а возраст батареи превышает пять лет.

По словам Соколова, часто автомобилисты экономят и на зимних шинах: продолжают ездить на изношенной резине или выбирают всесезонные покрышки, не рассчитанные на сочетание мокрого асфальта и гололедицы. Это ухудшает сцепление с дорогой и увеличивает тормозной путь, посетовал эксперт. При выборе зимних шин для условий, когда мокрый асфальт часто сменяется гололедицей, Соколов рекомендовал обращать внимание сразу на несколько параметров. Качественная зимняя резина должна сохранять эластичность до −10 °C, иметь развитую систему ламелей и глубину протектора не менее 4 мм, а оптимально — 6–8 мм, подчеркнул Соколов. Для езды по мокрому асфальту важно учитывать индекс сцепления на влажной дороге в евромаркировке — предпочтительны показатели A или B, добавил эксперт. При этом тип шины — шипованная или фрикционная — следует выбирать с учетом региона и условий эксплуатации, считает Соколов. По его словам, сильно изношенная зимняя резина на мокром покрытии может быть опаснее новой всесезонной.

Соколов подчеркнул, что риск заноса тоже повышается, если водители игнорируют состояние тормозной системы: после оттепелей влага попадает на колодки и направляющие, а при последующем морозе они подмерзают. Кроме того, некоторые не готовят аварийный набор, из-за чего даже незначительная ситуация на дороге может перерасти в серьезную проблему, посетовал эксперт. Соколов рекомендовал укомплектовать багажник минимальным зимним набором: складной или телескопической лопатой, буксировочным тросом, пусковыми проводами или бустером, запасом незамерзающей жидкости, перчатками, фонариком, светоотражающим жилетом, теплым пледом или курткой, а также скребком и щеткой для снега.

«Зимой также важно проверить технические жидкости и систему отопления салона. Температура замерзания антифриза должна быть не выше −35 °C, а тормозная жидкость — сохранять свойства при высокой влажности. При этом омывающую жидкость стоит выбирать с запасом по температуре. Масло двигателя должно соответствовать зимней вязкости: например, 0W–30 или 5W–30. В системе отопления стоит проверить работу вентилятора, равномерность прогрева и отсутствие запаха антифриза, который может указывать на утечку радиатора печки», — заключил эксперт.

Стоимость базовой зимней подготовки автомобиля в этом сезоне выросла на 10–18% по сравнению с прошлым годом. Замена или покупка зимних шин обойдется в среднем от 25 тыс. до 60 тыс. рублей за комплект, аккумулятор — от 8 тыс. до 15 тыс. рублей, зимние жидкости и расходники — от 2,5 тыс. до 4 тыс. рублей, базовый аварийный набор — от 3 тыс. до 6 тыс. рублей. В целом подготовка обходится на 3–7 тыс. рублей дороже, чем прошлой зимой, однако эти расходы несоизмеримо ниже стоимости внепланового ремонта в мороз.

