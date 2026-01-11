Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

Фигурист Малинин выиграл 14-ю золотую медаль подряд

Фигурист Малинин выиграл чемпионат США в четвертый раз подряд
Liam Richards/Global Look Press

Фигурист Илья Малинин выиграл золотую медаль чемпионата США.

Для фигуриста эта победа стала четвертой подряд на этом турнире. За обе программы он набрал 324,88 балла. Вторым стал Эндрю Торгашев (267,62), третьим — Максим Наумов (249,16).

В короткой программе на турнире Малинин набрал 115,10 балла. Этот показатель оказался выше действующего мирового рекорда в короткой программе, который принадлежит его соотечественнику Нейтану Чену — 113,97 балла, установлен на Олимпиаде-2022 в Пекине. Однако достижение Малинина не будет ратифицировано Международным союзом конькобежцев (ISU), так как рекорды признаются только на международных соревнованиях под эгидой федерации.

Фигурист — двукратный чемпион мира. Он стал первым спортсменом в истории, кто прыгнул семь четверных прыжков в рамках одной программы. Для Малинина победа на чемпионате США стала 14-й подряд.

Ранее Алина Загитова заявила, что вернется в «Ледниковый период» в роли ведущей.
 
Теперь вы знаете
11 секретов долголетия. Что советуют ученые, врачи и сами долгожители
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+