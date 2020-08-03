В Португалии впервые не зафиксировали смертей из-за COVID-19 с начала пандемии

Власти Португалии с начала пандемии коронавируса впервые не зафиксировали ни одного случая смерти пациентов с COVID-19 за сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на данные главного управления здравоохранения республики.

За последние сутки в стране было выявлено 106 новых случаев заражения инфекцией, с начала пандемии заразились 51 569.

Жертвами инфекции стали 1 738 человек. Никто не погиб за последние 24 часа. Выздоровели более 37 тыс. пациентов.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 18 млн, умерли около 700 тысяч человек.

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