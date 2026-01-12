Размер шрифта
Польский суд отказался перенести заседание по делу российского археолога Бутягина

В Варшаве суд отказался перенести слушание по экстрадиции археолога Бутягина
В Варшаве суд отказался перенести слушание по вопросу об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. Об этом сообщили его близкие в Telegram-канале.

Защита россиянина просила перенести слушание по экстрадиции, назначенное на 15 января, чтобы получить больше времени для подготовки защиты. Однако суд в удовлетворении этого ходатайства отказал, говорится в посте.

В декабре прошлого года в Польше по запросу Киева задержали и арестовали российского ученого-археолога и сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина. Украина считает археологические экспедиции на территории древнего городища Мирмекий в Крыму, которыми Бутягин руководит с 1999 года, незаконными. Кроме того, Киев настаивает на том, что действия ученого и его команды привели к «уничтожению объектов крымского культурного наследия».

В России арест Бутягина назвали политическим произволом и призвали россиян воздержаться от поездок в Польшу в связи с «оголтелостью» Варшавы.

Ранее Эрмитаж направил документы для защиты Бутягина.

