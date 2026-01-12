В Нью-Йорке около 15 тысяч медсестер вышли на улицы, требуя повышения зарплат

В Нью-Йорке проходит крупнейшая забастовка медсестер в истории в истории города — в ней участвуют около 15 000 сотрудников. Об этом сообщает издание Politico.

Митингующие требуют увеличения заработный платы с учетом текущего уровня инфляции, сохранения и расширения ме по борьбе с дефицитом кадров, а также внесения в трудовые договоры пунктов, защищающих медперсонал от насилия на рабочем месте.

Забастовка, ставшая результатом длительных и безрезультатных переговоров, превзошла по численности акцию 2023 года более чем в два раза, отмечают журналисты. Представители больниц настаивают на нереалистичности выдвинутых требований и выражают опасения, связанные с потенциальным сокращением федеральной финансовой поддержки.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул приняла меры по мобилизации дополнительных ресурсов для поддержания безопасности пациентов. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заверил общественность в готовности обеспечить бесперебойный доступ к медицинской помощи для всех нуждающихся.

В свою очередь больницы были вынуждены прибегнуть к услугам временного персонала. Профсоюз, представляющий интересы медсестер, обвиняет руководство медицинских учреждений в нежелании искать компромисс и вести конструктивные переговоры.

