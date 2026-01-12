Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости. Общество

Льдина пробила крышу в одной из башен «Москвы-Сити»

Mash: льдина пробила стеклянную крышу в башне «Федерация» в «Москва-Сити» 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27603667_rnd_6",
    "video_id": "record::06938449-4ca1-4205-b6a1-76c6194b2563"
}

Льдина оторвалась с башни «Запад», пролетела около 40 этажей и пробила стеклянную крышу в башне «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, ледяная глыба чуть не попала по человеку.

»+1 к последствиям циклона «Фрэнсис», — отмечается в сообщении.

Видеозапись с места падения льдины опубликовал Telegram-канал «Москва онлайн».

В конце новогодних праздников на Москву и Подмосковье обрушился сильный снегопад, вызванный южным циклоном «Фрэнсис». В отдельных районах за одну ночь выпало до двух третей среднемесячного объема осадков.

В Гидрометцентре России сообщили, что прошедший 9 января в Москве снегопад вошел в пятерку сильнейших за 146 лет. По их данным, за сутки в тот день выпало 21,4 миллиметра осадков ( 40% месячной нормы). Таким образом был обновлен рекорд количества осадков для этой даты, до этого первенство оставалось за 9 января 1976 года с показателями в 12,9 миллиметра.

Ранее россиянам объяснили, как правильно откапывать машину из сугроба.
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+