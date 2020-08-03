Захвативший банк в Киеве задержан

СБУ Украины задержало мужчину, угрожавшего взорвать бомбу в отделении банка в Киеве. Об этом сообщает «Страна.ua».

По данным полиции, мужчина жив, взрыва на месте не произошло.

До полиции в отделение удалось попасть журналистам, они поговорили с мужчиной, удерживающим сотрудницу банка.

3 августа мужчина зашел в помещение банка внутри бизнес-центра «Леонардо» в Киеве, он утверждал, что в его рюкзаке находится взрывное устройство.

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