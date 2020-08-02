Синоптики рассказали о погоде в европейской части России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд уведомил, что в европейской части России на следующей неделе ожидается теплая погода с превышением климатической нормы, передает ТАСС.

Он отметил, что тепло возвращается, и это касается практически всей европейской территории страны.

«Со среды температура будет выше нормы на 1-2 градуса, а в четверг — уже на 3 градуса выше нормы», — сказал Вильфанд.

По его словам, в Москве жаркая температура будет наблюдаться до конца рабочей недели.

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